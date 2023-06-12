Повʼязані з Росією хакери атакували урядові сайти Швейцарії

Це відбулося на тлі підготовки до звернення Зеленського.

Влада Швейцарії повідомила, що декілька урядових сайтів були атаковані повʼязаним із РФ хакерським угрупованням NoName. Зловмисники вчинили DDoS-атаку, зазначає The Guardian.

Хакерський напад відбувся на тлі підготовки парламентом Швейцарії до відеозвернення президента України Володимира Зеленського. За інформацією Національного центру кібербезпеки (NCSC), "різноманітні вебсайти Федеральної адміністрації та підприємств, афілійованих з Конфедерацією, були недоступні".

"NCSC аналізує атаку разом із відповідними адміністративними підрозділами та визначає відповідні заходи", – йдеться у повідомленні.

Сьогоднішню атаку зі зверненням Зеленського агентство не повʼязує. Група NoName також стояла за окремою атакою на вебсайт швейцарського парламенту минулого тижня. Для своєї протиправної діяльності вони вербують людей у соцмережах.

Нейтральна Швейцарія протягом російського вторгнення не надає військову підтримку Україні, а нещодавно її парламент відхилив законопроєкт, що дозволяв реекспорт третіми країнами швейцарського озброєння українцям. Однак верхня палата парламенту нещодавно зробила крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї.