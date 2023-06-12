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Повʼязані з Росією хакери атакували урядові сайти Швейцарії

Це відбулося на тлі підготовки до звернення Зеленського. 

Повʼязані з Росією хакери атакували урядові сайти Швейцарії
Фото: EPA

Влада Швейцарії повідомила, що декілька урядових сайтів були атаковані повʼязаним із РФ хакерським угрупованням NoName. Зловмисники вчинили DDoS-атаку, зазначає The Guardian.

Хакерський напад відбувся на тлі підготовки парламентом Швейцарії до відеозвернення президента України Володимира Зеленського. За інформацією Національного центру кібербезпеки (NCSC), "різноманітні вебсайти Федеральної адміністрації та підприємств, афілійованих з Конфедерацією, були недоступні". 

"NCSC аналізує атаку разом із відповідними адміністративними підрозділами та визначає відповідні заходи", – йдеться у повідомленні. 

Сьогоднішню атаку зі зверненням Зеленського агентство не повʼязує. Група NoName також стояла за окремою атакою на вебсайт швейцарського парламенту минулого тижня. Для своєї протиправної діяльності вони вербують людей у соцмережах. 

Нейтральна Швейцарія протягом російського вторгнення не надає військову підтримку Україні, а нещодавно її парламент відхилив законопроєкт, що дозволяв реекспорт третіми країнами швейцарського озброєння українцям. Однак верхня палата парламенту нещодавно зробила крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї.

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