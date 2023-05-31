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​Прифронтові міста хочуть забезпечити енергонезалежними інтернет-мережами, - Мінцифри

Першим тестовим населеним пунктом стане Посад-Покровське на Херсонщині.

​Прифронтові міста хочуть забезпечити енергонезалежними інтернет-мережами, - Мінцифри
Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров
Фото: Мінцифри

У прифронтових містах планують забезпечити зв’язок та інтернет, стійкі до обстрілів.

Як розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, для цього Мінцифри разом із Nokia запускають пілотний проєкт - буду оновлювати телеком-обладнання, щоб перейти на енергонезалежні інтернет-мережі. "Вони більш захищені від обстрілів та знеструмлень", - додав віцепрем'єр.

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За словами Федорова, також у планах прокласти кабель під землею, що дозволить жителям залишатися на зв’язку навіть за критичних умов, а провайдерам - не ризикуватимуть життям працівників

"Першим тестовим населеним пунктом стане Посад-Покровське на Херсонщині. Минулого тижня команди Мінцифри та Nokia їздили туди, щоб оцінити масштаби руйнувань. Зараз у селі всі інтернет-мережі зруйновано обстрілами та бомбардуваннями. Людям доводиться ходити до селищної ради, щоб подзвонити близьким, — там працює Старлінк", - розповів очільник Мінцифри.

Після пілотного проєкту ініціативу масштабують на інші області, які постраждали від російських обстрілів.

Нагадаємо, нещодавно окупанти відключили на Луганщині мобільний інтернет.

Раніше Михайло Федоров повідомляв, що росіяни намагаються порушити роботу Starlink, але їм не вдається досягнути того результату, який заважав би користуватись Україні супутниковим зв’язком. За даними WP, Росія місяцями експериментувала зі системами “Тобол”, аби заглушити Starlink в Україні.

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