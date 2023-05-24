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Українську “Дію” почнуть запроваджувати у Колумбії, Косово й Замбії

Цей досвід матиме свої особливості в різних країнах.

Українську “Дію” почнуть запроваджувати у Колумбії, Косово й Замбії
Фото: EPA

За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID український застосунок електронного врядування “Дія” буде впроваджуватись у трьох країнах.

Про це повідомляє Укрінформ.

Про це під час презентації “Дії” в американській столиці заявила адміністраторка агентства USAID Саманта Пауер. Вона зазначила, що цими країнами стануть Колумбія, Косово та Замбія. 

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Пауер наголосила, що цей досвід матиме свої особливості в різних країнах.

“І ми продовжимо наше тісне партнерство з Україною, як шляхом подальшої підтримки розвитку “Дії”, так і в сприянні партнерству з іншими країнами, щоб українське лідерство могло надихати більше цифрових трансформацій у всьому світі”, – розповіла Саманта Пауер.

Нагадаємо, із 23 травня в сервісі "Дія" стала доступною послуга обміну і відновлення посвідчення водія. А раніше Міністерство цифрової трансформації запустило нову платформу ігрового навчання "Дія.Освіта".

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