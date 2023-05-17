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Мінцифри запустило нову платформу "Дія.Освіта"

Вона допоможе українцям здобути нову професію.

Мінцифри запустило нову платформу "Дія.Освіта"

Міністерство цифрової трансформації запустило нову платформу ігрового навчання "Дія.Освіта".

Про це повідомляє "Дія".

"Втратили роботу і шукаєте нові можливості? Або мрієте змінити професію? З Дія.Освіта – це просто! Навчайтеся на оновленій платформі онлайн в будь-який час і в будь-якому місці – безоплатно і цікаво", - йдеться в повідомленні.

"Дія.Освіта" - це сотні освітніх серіалів про найпопулярніші професії, навчальні подкасти, вебінари та гайди, де про деталі та лайфхаки у роботі розкажуть експерти та лідери думок.

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Повний цикл навчання на платформі – це:

  • тест на профорієнтацію, який визначить сильні сторони та порадить ідеальну професію саме для вас
  • освітні серіали про роботу бариста, QА-тестувальника, майстра з нігтьового сервісу, флориста, дизайнера інтер'єрів, таргетолога, барбера, плиточника та ще десятків крутих професій
  • онлайн-симулятори – спробуйте себе в обраній професії та перевірте знання
  • сертифікат після успішного завершення навчання
  • вакансії у вашому регіоні.

На платформі можна кастомізувати навчання і створити персональний освітній серіал. Оберіть категорії, що вас цікавлять – від штучного інтелекту до створення контенту – і система складе ваш унікальний навчальний план.

Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що американська корпорація Google надає 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для українського уряду.

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