Мінцифри запустило нову платформу "Дія.Освіта"

Міністерство цифрової трансформації запустило нову платформу ігрового навчання "Дія.Освіта".

Про це повідомляє "Дія".

"Втратили роботу і шукаєте нові можливості? Або мрієте змінити професію? З Дія.Освіта – це просто! Навчайтеся на оновленій платформі онлайн в будь-який час і в будь-якому місці – безоплатно і цікаво", - йдеться в повідомленні.

"Дія.Освіта" - це сотні освітніх серіалів про найпопулярніші професії, навчальні подкасти, вебінари та гайди, де про деталі та лайфхаки у роботі розкажуть експерти та лідери думок.

Повний цикл навчання на платформі – це:

тест на профорієнтацію, який визначить сильні сторони та порадить ідеальну професію саме для вас

освітні серіали про роботу бариста, QА-тестувальника, майстра з нігтьового сервісу, флориста, дизайнера інтер'єрів, таргетолога, барбера, плиточника та ще десятків крутих професій

онлайн-симулятори – спробуйте себе в обраній професії та перевірте знання

сертифікат після успішного завершення навчання

вакансії у вашому регіоні.

На платформі можна кастомізувати навчання і створити персональний освітній серіал. Оберіть категорії, що вас цікавлять – від штучного інтелекту до створення контенту – і система складе ваш унікальний навчальний план.

Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що американська корпорація Google надає 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для українського уряду.