До Києва під час повітряної тривоги не пускатимуть вантажівки

Із 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

Відповідне рішення 17 травня ухвалила Рада оборони столиці. Ідеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

Контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто забезпечуватиме Національна гвардія спільно з поліцією.

Нагадаємо, що у Києві у разі повітряної тривоги громадський транспорт довозитиме пасажирів до найближчого укриття.