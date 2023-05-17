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До Києва під час повітряної тривоги не пускатимуть вантажівки

Ідеться про транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

До Києва під час повітряної тривоги не пускатимуть вантажівки
Фото: investory.news

Із 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

Відповідне рішення 17 травня ухвалила Рада оборони столиці. Ідеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

Контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто забезпечуватиме Національна гвардія спільно з поліцією.

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Нагадаємо, що у Києві у разі повітряної тривоги громадський транспорт довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

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