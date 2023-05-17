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За останній місяць росіяни збільшили обстріли Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, - Маляр

За останній тиждень російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей.

За останній місяць росіяни збільшили обстріли Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

За останній місяць військові Росії збільшили обстріли прикордонних областей - Харківської, Чернігівської та Сумської. 

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, тільки за останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область - 110, Чернігівська - 29, Харківська - 23.

Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти - садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких - діти. Крім того, артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі українські війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках.

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Нагадаємо, що 16 травня обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Середино-Будська, Великописарівська громади Сумської області. 

Внаслідок обстрілів росіянами України на території Чернігівської області розпочалася лісова пожежа.

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