За останній місяць росіяни збільшили обстріли Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, - Маляр

За останній місяць військові Росії збільшили обстріли прикордонних областей - Харківської, Чернігівської та Сумської.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, тільки за останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область - 110, Чернігівська - 29, Харківська - 23.

Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти - садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких - діти. Крім того, артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі українські війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках.

Нагадаємо, що 16 травня обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Середино-Будська, Великописарівська громади Сумської області.

Внаслідок обстрілів росіянами України на території Чернігівської області розпочалася лісова пожежа.