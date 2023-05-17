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"Репортери без кордонів" зареєстрували понад 50 випадків обстрілів журналістів

У більшості випадків це було зроблено навмисно.

"Репортери без кордонів" зареєстрували понад 50 випадків обстрілів журналістів
Фото: Державна компанія 'Укрспецекспорт'

Міжнародна неурядова організація "Репортери без кордонів" зафіксувала понад 50 випадків, коли артилерійський вогонь направлявся на журналістів, і переважно робилося це навмисно.

Про це розповів генеральний секретар організації Крістоф Делуар сказав на пресконференції в Укрінформі.

"Це війна, протягом якої відбуваються злочини проти журналістів, проти медіа. Понад 20 журналістів стали жертвами воєнних злочинів. На них полюють. «Репортери без кордонів» зареєстрували більш як 50 випадків, коли артилерійський вогонь був направлений на журналістів, і в понад половині випадків це було зроблено навмисно", - сказав Делуар.

Як зазначила директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, нещодавно на фронті загинув фотограф-натураліст Денис Кривий.

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!З початку вторгнення Росії 10 наших колег загинуло під час виконання професійних обов’язків, 13 загинуло внаслідок обстрілів або влучання російської ракети та решта колег загинули, захищаючи нас. Ми пам’ятаємо усіх колег і будемо добиватися того, щоб кожна з цих смертей була розслідувана і всі винні були покарані", - сказала вона.

За даними ІМІ, Денис Кривий став 58-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії.

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