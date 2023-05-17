На момент атаки у будинку ніхто не проживав.

Сьогодні близько першої години ночі окупанти здійснили обстріл Херсона. Внаслідок атаки зруйновані два під’їзди житлового будинку.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Ймовірно, по будинку завдали ракетного удару. У дев’ятиповерхівці знищено квартири з першого по п’ятий поверхи. Внаслідок влучання почалася пожежа. Займання ліквідували”, – зазначили в ОВА.

Оскільки мешканців будинку відселили, атака окупантів нікого не вбила.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив про обстріл росіянами житлових масивів Херсона і населених пунктів області сьогодні вночі і вранці, та про влучання у лікарню і багатоповерхівку.

Нагадаємо, восени минулого року Збройні сили деокупували частину Херсонської області. Однак ворог регулярно обстрілює звільнені території.

Так, протягом 16 травня росіяни 79 разів обстрілювали Херсонщину. Вони випустили 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. Херсон ворог обстріляв шість разів (26 снарядів). Семеро людей, в тому числі троє дітей, дістали поранення.