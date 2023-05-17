Головне за ніч. Середа, 17 травня

55 бойових зіткнень на сході, бої за Бахмут та Мар’їнку , понад 200 тисяч ліквідованих окупантів, саміт Ради Європи в Рейкʼявіку.

Знищити систему ППО Patriot ракетою "Кинджал" неможливо, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Петріот" має декілька складових. Дивізон Patriot – це командний пункт, в якому бойова команда відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку, відпрацьовує по повітряних цілях. Може працювати в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимі. Саме автоматичний режим дозволяє системі збивати повітряні цілі без втручання людини, як це було минулої ночі.

Також є радар, який забезпечує інформацією. Він розташований віддалено. Також є до восьми пускових установок – у кожній по чотири пускові контейнери – розташовані окремо одна від одної.

"Знищити систему якимось там "Кинджалом" – це неможливо", – наголосив Ігнат, зауваживши, що коментувати брехуна Конашенкова (речника Міноборони РФ – ред.), який заявляв про влучання в Patriot, взагалі не варто, і що якби в нас було стільки літаків, скільки росіяни "знищили", ми б певно вже давно перемогли.

Нагадаємо, вчора ворог випустив 18 ракет, з них шість аеробалістичних "Кинджалів". Головнокомандувач і Повітряні сили повідомили, що ППО збила всі ракети. Росіяни традиційно збрехали про успіхи враження цілей, зокрема сказали, що знищили установку Patriot.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

За уточненою інформацією, минулої доби противник завдав 31 ракетного удару, зокрема 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами “Калібр” – по цивільній інфраструктурі Миколаєва.

Крім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 13 крилатих ракет “Калібр” (2 ракети підірвались у повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), 25 з них були знищені нашими захисниками. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби, 16 травня, армія ворога втратила близько 610 окупантів, дев’ять танків, 16 бронемашин і 17 артсистем. Втрати росіян з початку широкомасштабної війни перетнули позначку в 200 тисяч і сягнули 200 590 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті четвертого саміту Ради Європи, що почався 16 травня в Рейкʼявіку. Його виступ відбувся через декілька годин після інтенсивної російської атаки на столицю та інші регіони України.

Повний текст виступу – в нашій новині.

Вранці 17 травня російські військові вчергове обстріляли житлові масиви Херсона та населені пункти області. Внаслідок атак є влучання у лікарню і багатоповерхівку.

За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни влучили у реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибиті близько 60 вікон та пошкоджено стіни. Пацієнти та працівники лікарні не постраждали.

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