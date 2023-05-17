Росія посилила атаки на цивільних у Харківській області, – ОВА

За місяць ворог 140 разів відкривав вогонь по області, 24 удари були ракетними.

Росіяни посилили терористичні атаки на мирне населення Харківської області. Вони використовують усе наявне озброєння – ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю.

За офіційними даними, протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину. 24 обстріли були ракетними, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"Цілями російської армії є переважно цивільні об'єкти та мирне населення, що порушує норми міжнародного Гуманітарного права", – наголосив Синєгубов.

За минулу добу ворог обстріляв щонайменше 24 населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Авіаударами росіяни атакували Бударки, Вільшану, Кислівку, Котлярівку та Табаївку, під артилерійським та мінометним вогнем були Козача Лопань, Нестерне, Стариця, Дворічанське, Кам'янка, Дворічна, Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу Куп'янська, на жаль, загинув цивільний чоловік 50 років.

У Богуславці Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено щонайменше три приватних житлових будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.

Минулої доби окупанти знову спробували вести наступ у напрямку Масютівки, але отримали відсіч від захисників та відступили з втратами.

В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже вісім га території та знешкодили 130 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, під лінією електропередач між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району Харківської області працівники знайшли рекордну кількість російських мін. Загалом на ділянці довжиною 300 метрів було знайдено 250 протитанкових мін. Це рекордна кількість вибухонебезпечних предметів на одній ділянці за весь час розмінування територій під ЛЕП.