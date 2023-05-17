Українські бійці знищили мінометну позицію російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.
Мінометну позицію росіян на Бахмутському напрямку знищили бійці 26 артилерійської бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.
Зазначається, що позицію окупантів знищили влучним попаданням із САУ "Краб".
Нагадаємо, українські артилеристи показали, як знищили дві російські самохідні гармати 2С5.
А раніше артилеристи 406-ї окремої артилерійської бригади ім. Алмазова знищили російський міномет “Тюльпан”.