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Українські артилеристи знищили на Бахмутському напрямку мінометну позицію росіян

Позицію окупантів знищили влучним попаданням із САУ "Краб".

Українські артилеристи знищили на Бахмутському напрямку мінометну позицію росіян
Фото: facebook.com/CinCAFU

Українські бійці знищили мінометну позицію російських окупаційних військ. 

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.

Мінометну позицію росіян на Бахмутському напрямку знищили бійці 26 артилерійської бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

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Зазначається, що позицію окупантів знищили влучним попаданням із САУ "Краб".

Нагадаємо, українські артилеристи показали, як знищили дві російські самохідні гармати 2С5.

А раніше артилеристи 406-ї окремої артилерійської бригади ім. Алмазова знищили російський міномет “Тюльпан”.

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