На Харківщині поліція викрила підозрюваного у колабораційній діяльності

Чоловік розміщував у соцмережах матеріали, у яких підтримувалась дій російських військових.

Співробітники поліції Харківської області викрили чоловіка, який підозрюється у тому, що він публічно закликав до підтримки рішень та дій Росії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зокрема, чоловік у соцмережі розповсюджував фото і відео публікації, у яких підтримувалась дій російських військових та членів незаконних збройних формувань “ДНР” та “ЛНР”.

“На сторінці 66-річного мешканця селища Сахновщина Красноградського району правоохоронці виявили фото військовослужбовця РФ та напис “Господи помоги нашим отцам, сыновьям и всем тем, кто находится сейчас в горячих точках”, публікацію “Русские идут! Будем воевать до последнего украинца”, - повідомила поліція.

Також на сторінці чоловіка знаходився відеокліп, який глорифікував російську армію та членів незаконних збройних формувань “ДНР” та “ЛНР”.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще двох поплічників агресора під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області. Зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.