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У війні з росіянами загинув фотограф-натураліст Денис Кривий

Фотограф загинув під Бахмутом.

У війні з росіянами загинув фотограф-натураліст Денис Кривий
Фото: Пресслужба Верховної Ради

Під час надання допомоги пораненим побратимам під Бахмутом у Донецькій області загинув фотограф-натураліст Денис Кривий.

Про це повідомила пресслужба НПП “Бузький Гард”.

Зазначається, що Денис Кривий був лауреатом багатьох міжнародних фотоконкурсів та активно співпрацював з National Geographic Ukraine.

Також він брав участь у фотовиставках в Києві, Івано-Франківську, Ужгороді, Житомирі, Рівному, Первомайську, Косові.

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Крім того, деякі його роботи зберігаються у приватних колекціях в Європі, Північній Америці та Азії. 

Його фотовиставка “Краса Бузького Гарду” неодноразово демонструвалась в музеях України. Роботи фотографа використовуються у виданнях національного природного парку “Бузький Гард”, на сайті парку, стендах, путівниках, листівках тощо.

За даними ІМІ, Денис Кривий став 58-м медійником, який загинув внаслідок російського нападу на Україну.

Нагадаємо, журналіст Арман Сольдін загинув від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру у Донецькій області. Він із колегами потрапили під обстріл "Граду", перебуваючи з українськими військовими.

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