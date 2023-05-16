У війні з росіянами загинув фотограф-натураліст Денис Кривий

Під час надання допомоги пораненим побратимам під Бахмутом у Донецькій області загинув фотограф-натураліст Денис Кривий.

Про це повідомила пресслужба НПП “Бузький Гард”.

Зазначається, що Денис Кривий був лауреатом багатьох міжнародних фотоконкурсів та активно співпрацював з National Geographic Ukraine.

Також він брав участь у фотовиставках в Києві, Івано-Франківську, Ужгороді, Житомирі, Рівному, Первомайську, Косові.

Крім того, деякі його роботи зберігаються у приватних колекціях в Європі, Північній Америці та Азії.

Його фотовиставка “Краса Бузького Гарду” неодноразово демонструвалась в музеях України. Роботи фотографа використовуються у виданнях національного природного парку “Бузький Гард”, на сайті парку, стендах, путівниках, листівках тощо.

За даними ІМІ, Денис Кривий став 58-м медійником, який загинув внаслідок російського нападу на Україну.

Нагадаємо, журналіст Арман Сольдін загинув від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру у Донецькій області. Він із колегами потрапили під обстріл "Граду", перебуваючи з українськими військовими.