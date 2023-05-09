Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Неподалік від Бахмута загинув відеожурналіст AFP Арман Сольдін

Журналіст загинув внаслідок ракетного удару.

Неподалік від Бахмута загинув відеожурналіст AFP Арман Сольдін
Фото: AFP

Журналіст Арман Солдін, який був відеокоординатором AFP по Україні, загинув від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру у Донецькій області

Про це повідомляє агентство AFP.

“Ми пригнічені, дізнавшись про смерть відеожурналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки з його родиною та близькими”, – повідомляє AFP.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Уточнюється, що напад стався на околицях міста неподалік від Бахмута.

“Його смерть є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, висвітлюючи конфлікт в Україні”, - сказав голова AFP Фабріс Фріс.

Нагадаємо, 29 квітня під час виконання бойового завдання у Бахмуті загинув український журналіст і військовий Володимир Мукан.

А раніше під Херсоном загинув український фіксер (провідник/координатор) Богдан Бітік. Він супроводжував італьйського журналіста Коррадо Зуніно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies