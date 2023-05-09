Неподалік від Бахмута загинув відеожурналіст AFP Арман Сольдін

Журналіст Арман Солдін, який був відеокоординатором AFP по Україні, загинув від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру у Донецькій області.
Про це повідомляє агентство AFP.
“Ми пригнічені, дізнавшись про смерть відеожурналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки з його родиною та близькими”, – повідомляє AFP.
Уточнюється, що напад стався на околицях міста неподалік від Бахмута.
“Його смерть є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, висвітлюючи конфлікт в Україні”, - сказав голова AFP Фабріс Фріс.
We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.— AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023
All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry
Нагадаємо, 29 квітня під час виконання бойового завдання у Бахмуті загинув український журналіст і військовий Володимир Мукан.
А раніше під Херсоном загинув український фіксер (провідник/координатор) Богдан Бітік. Він супроводжував італьйського журналіста Коррадо Зуніно.