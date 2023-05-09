Наступним кроком може бути визнання РФ державою-терористом.

Сьогодні, 9 травня, парламент Франції визнав ПВК “Вагнер” терористичною організацією.

Про це повідомила пресслужба посольства України у Франції.

Відповідне рішення було прийнято парламентарями у присутності голови ЗС Франції Катрін Колони та посла України у Франції Вадима Омельченка.

За це рішення проголосував 331 депутат, проти не було жодного голосу.

Фото: Посольство України у Франції

“Впевнені, наступним кроком буде визнання Росії державою-терористом. Працюємо над цим з нашими французькими партнерами”, - зазначили в посольстві.

Раніше повідомлялось, що литовський парламент одноголосно визнав російську групу "Вагнер" терористичною організацією. Документ підтримали 117 депутатів.

Нагадаємо, YouTube видалив відеоролики ПВК "Вагнер", які мали понад 1 мільйон переглядів, а також канали, що їх розповсюджували.