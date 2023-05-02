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У Вінниці та Житомирі викрили ділків, які профінансували бойовиків "ДНР" на понад 50 млн гривень

Серед підозрюваних – директор та головний бухгалтер житомирського приватного підприємства.

У Вінниці та Житомирі викрили ділків, які профінансували бойовиків "ДНР" на понад 50 млн гривень

Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "ДНР". Оборудка діяла ще до початку повномасштабного вторгнення Росії і поповнила "бюджет" бойовиків на більше ніж 50 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організаторів оборудки викрили у Вінниці та Житомирі. Вони налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Україні територію.

"Такий «товарообіг» забезпечив регулярні надходження до «бюджету» терористичної організації «ДНР» у вигляді «податків» і «зборів». Надалі ці гроші були спрямовані на матеріально-технічне забезпечення бойовиків на східному фронті", – зазначили в СБУ.

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Для обходу заборони на торгівлю із тимчасово захопленими підприємствами Донеччини ділки створили мережу фіктивних фірм у Житомирській області та в Росії. А розрахунки здійснювали через підсанкційні фінустанови країни-агресора.

Наразі слідчі ДБР повідомили трьом організаторам схеми про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу (фінансування тероризму). Серед підозрюваних – директор та головний бухгалтер житомирського приватного підприємства.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила провайдера, який роздавав Інтернет терористам "ДНР".

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