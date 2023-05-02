ППО збила 15 із 18 випущених росіянами ракет. Ворог бив із авіації, – Залужний
ППО збила 15 із 18 випущених росіянами ракет. Ворог бив із авіації, – Залужний
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Переговори щодо зернової угоди відбудуться завтра, – Reuters

Термін дії чинної угоди закінчується 18 травня.

Переговори щодо зернової угоди відбудуться завтра, – Reuters
Фото: Мінінфраструктури

На середу, 3 травня, заплановані переговори щодо зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати збіжжя через безпечний коридор у Чорному морі.

Про це пише Reuters.

"Переговори заплановані на завтра. За участі всіх сторін... сподіваюся, будуть результати", – повідомив виданню неназваний високопоставлений український чиновник.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати зерно, яке було заблоковане через вторгнення РФ, з портів Чорного моря в Україні.

Росія дала сигнал, що не дозволить продовжити угоду, узгоджену в липні минулого року після 18 травня, оскільки не був виконаний перелік вимог щодо полегшення її власного експорту зерна та добрив.

Країни "Великої сімки" закликали до продовження, повної реалізації та розширення угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies