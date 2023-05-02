Переговори щодо зернової угоди відбудуться завтра, – Reuters

На середу, 3 травня, заплановані переговори щодо зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати збіжжя через безпечний коридор у Чорному морі.

Про це пише Reuters.

"Переговори заплановані на завтра. За участі всіх сторін... сподіваюся, будуть результати", – повідомив виданню неназваний високопоставлений український чиновник.

Нагадаємо, угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати зерно, яке було заблоковане через вторгнення РФ, з портів Чорного моря в Україні.

Росія дала сигнал, що не дозволить продовжити угоду, узгоджену в липні минулого року після 18 травня, оскільки не був виконаний перелік вимог щодо полегшення її власного експорту зерна та добрив.

Країни "Великої сімки" закликали до продовження, повної реалізації та розширення угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море.