Росію потрібно відрізати від Криму і змусити до “жесту доброї волі”, - ГУР

ГУР МО України наполегливо рекомендує окупантам покинути Крим, поки така опція ще є.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідоив, що Росію потрібно відрізати від Криму і змусити до “жесту доброї волі”. Так він прокоментував ідею колишнього командувача армії США у Європі Бена Годжеса ізолювати Крим від Росії.

Про це йдеться на сайті ГУР.

“Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки Росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Якщо ви подивіться на карту, то Крим з російськими військами нагадує кинджал, спрямований в живіт України”, – заявив Бен Годжес під час експертного інтерв’ю Spirit of America.

Представник ГУР погодився з оцінками Бена Годжеса, відзначивши його значну підтримку України.

“Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму – зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий “кримський жест доброї волі”, – пояснив Черняк.

За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.

“Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії – це правильна реакція”, – зазначив представник ГУР.

Він додав, що ГУР МО України наполегливо рекомендує окупантам покинути Крим, поки така опція ще є.

Нагадаємо, раніше українська розвідка порадила росіянам на 9 травня триматись подалі від воєнних злочинців та військових об’єктів. При цьому інших днів у році це також стосується.

Тим часом у Палаті представників вважають, що успішний контрнаступ "змінить правила гри у подальшій підтримці" України. МакКол сказав, що від контрнаступу буде багато чого залежати.