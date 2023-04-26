Українська розвідка радить росіянам на 9 травня триматись подалі від воєнних злочинців та військових об’єктів

При цьому інших днів у році це також стосується.

Українська військова розвідка радить росіянам на 9 травня триматись подалі від воєнних злочинців та військових об'єктів.

Таке попередження для росіян озвучив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в коментарі виданню OBOZREVATEL.

Так він прокоментував оприлюднені журналістами документи щодо підготовки росіян до відбиття нападу з повітря під час військового параду.

За його словами, Україна та воєнна розвідка володіють усією інформацією щодо всіх заходів росіян, які заплановані на 9 травня. Включно із заходами з безпеки, маршрутами та розсадженням охорони головних воєнних злочинців РФ.

"Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то думаю, що пересічним росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов'язані з воєнними злочинцями, злочинами та агресією Росії проти України, варто всі дні, як, власне, і всі прийдешні, уникати присутності та перебування поряд із воєнними злочинцями і військовими об'єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Російської Федерації проти України", – заявив представник ГУР.

Він зазначив, що справедливе покарання знайде воєнних злочинців РФ будь-коли.

"Я думаю, що це формулювання самодостатнє. Україна робить і робитиме все, щоб захистити себе від військової агресії сучасної так званої Російської Федерації – Московії. Все для того, щоб деокупувати території, що обов'язково трапиться, і повернутися до кордонів 91-го року", – сказав Юсов.

Він додав, що також обов'язково буде зроблено усе для справедливого покарання воєнних злочинців та всіх, хто має стосунок до цієї геноцидної війни сучасної Росії проти України.

Зазначимо, на 9 травня в Росію приїде лише президент Киргизстану. У 2022 році на параді в Москві не було жодного іноземного лідера.

Нагадаємо, традиційної ходи "Безсмертний полк" у Росії 9 травня цього року не буде. Натомість росіяни збираються постити фото ветеранів у соцмережах.

Тим часом британська розвідка повідомила, що Росія скасувала ходу "Безсмертний полк", бо учасники можуть заговорити про масштаб втрат у війні в Україні.

Раніше в РФ також скасували масові заходи на 1 травня.