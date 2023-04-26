На Одещині – високий ризик ракетних атак

У Одеській області – високий ризик ракетних атак. Напередодні пізно ввечері ворог збільшив кількість ракетоносіїв – два надводних і два підводних кораблі чергують у угрупованні Чорноморського флоту РФ. Можливий залп – 24 ракети.

Про це повідомив у Telegram речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Ситуація в морі може динамічно змінюватися. Ворог таким чином демонструє присутність і силу. На кожну ворожу силу є протидія. Усі ризики відомі Сили оборони знаходяться на бойових позиціях і знають як відповідати ворогу”, – зазначив він.

Нагадаємо, запас ворожих ракет близький до критичного, однак не виключені нові обстріли.