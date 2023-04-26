Єврокомісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України
Єврокомісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України
Росія вчора змінила тактику повітряних атак і з авіації, і з безпілотників
Росія вчора змінила тактику повітряних атак і з авіації, і з безпілотників
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Президентське вето: з якими законами боровся Зеленський?
Президентське вето: з якими законами боровся Зеленський?
Напередодні Вільнюського саміту НАТО: про що Україна говорить з Альянсом
Напередодні Вільнюського саміту НАТО: про що Україна говорить з Альянсом
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині – високий ризик ракетних атак

Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

На Одещині – високий ризик ракетних атак
Фото: з відкритих джерел

У Одеській області – високий ризик ракетних атак. Напередодні пізно ввечері ворог збільшив кількість ракетоносіїв – два надводних і два підводних кораблі чергують у угрупованні Чорноморського флоту РФ. Можливий залп – 24 ракети.

Про це повідомив у Telegram речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Ситуація в морі може динамічно змінюватися. Ворог таким чином демонструє присутність і силу. На кожну ворожу силу є протидія. Усі ризики відомі Сили оборони знаходяться на бойових позиціях і знають як відповідати ворогу”, – зазначив він.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, запас ворожих ракет близький до критичного, однак не виключені нові обстріли. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies