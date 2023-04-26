В Запоріжжі та Херсоні чутно вибухи, - ЗМІ

У Запоріжжі чутно звуки вибухів.
Про це повідомляє Суспільне.
Зазначається, що вибухи пролунали, коли в самому Запоріжжі та Запорізькій області оголошена повітряна тривога.
О 23:34 25 квітня голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги".
“Також про звуки вибухів повідомляють наші кореспонденти у Херсоні”, - повідомило Суспільне.
Про повітряну тривогу у Херсоні ОВА повідомила о 0:00.
Нагадаємо, окупанти третій день поспіль обстрілюють село Кізомис Білоцерківської громади Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджені і зруйновані будинки, церква, магазини і автомобіль.