В Запоріжжі та Херсоні чутно вибухи, - ЗМІ

У Запоріжжі чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що вибухи пролунали, коли в самому Запоріжжі та Запорізькій області оголошена повітряна тривога.

О 23:34 25 квітня голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги".

“Також про звуки вибухів повідомляють наші кореспонденти у Херсоні”, - повідомило Суспільне.

Про повітряну тривогу у Херсоні ОВА повідомила о 0:00.

Нагадаємо, окупанти третій день поспіль обстрілюють село Кізомис Білоцерківської громади Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджені і зруйновані будинки, церква, магазини і автомобіль.