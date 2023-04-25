Російські окупаційні війська обстріляли чотири громади на Сумщині

Сьогодні росіяни обстрілювали Сумщину з мінометів, артилерії та гранатометів.

Протягом дня 25 квітня росіяни здійснили обстріли Хотінської, Білопільської, Юнаківської та Есманської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Юнаківська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл – 4 прильоти. Внаслідок обстрілу на території одного підприємства пошкоджено лінію електромережі, приміщення автогаражу та вікна в приміщенні пилорами. Також по території громади зафіксовано 2 прильоти з міномету”, - повідомили в ОВА.

По території Білопільської громади росіяни вдарили з мінометів (25 прильотів) та артилерії (17 прильотів). Артобстрілом було пошкоджено домогосподарство.

Хотінську громаду обстріляли з мінометів (9 прильотів), пошкоджено лінію електромережі. Також з мінометів обстріляли і Есманську громаду, зафіксовано 13 прильотів.

Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Зокрема, Марганець обстріляли з важкої артилерії, внаслідок чого травмовані дві жінки 1959 та 1946 р.н. Травми не важкі, постраждалі проходять амбулаторне лікування.