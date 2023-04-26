Зараз в НАТО бракує політичної волі для прийняття України, - Кулеба

На думку голови МЗС України Дмитра Кулеби, в НАТО наразі бракує політичної волі для ухвалення рішення про вступ України.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю CNN.

"Всім хто каже, що вступ України неможливий, я раджу поглянути на приклад Фінляндії. Рік тому було неможливо уявити, що це станеться. Але тепер, коли була політична воля, Фінляндію прийняли в НАТО. Тому все можливо, коли є політична воля, все інше другорядне. Але зараз я хочу сказати як факт, що політичної волі в Альянсі бракує", – наголосив міністр.

Він підкреслив, що членство України в НАТО не зупинить війну. Але в майбутньому воно допоможе запобігти війнам в євроатлантичному регіоні.

"Поки Україна залишатиметься поза НАТО, перебуваючи близьким другом, найбільш поважним союзником, спеціальним партнером чи в якійсь іншій сурогатній формі співпраці, існуватиме ризик повторення російської агресії проти України. Саме тому стратегічно розумно виключити такий ризик. Якою б не була ціна збереження миру, ціна відновлення миру завжди вища", – зазначив Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що у 2008 році союзники погодилися у Бухаресті, що Україна буде членом НАТО. З того часу НАТО просто повторює ці слова як мантру, підтверджуючи свою політику "відкритих дверей".

"Ми чули багато аргументів, багато виправдань, чому Україна не повинна бути в НАТО. Історія довела що всі ці аргументи були позбавлені сенсу. Тому час визнати реальність і зробити це", – зауважив голова української дипломатії.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив переконання, що НАТО має прийняти до своїх лав Україну, оскільки "Києву потрібен Альянс, а Альянсу потрібен Київ", і політичне рішення щодо цього має бути ухвалене на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.