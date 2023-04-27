Вже 20 років Чорне море не можна вважати безпечними через агресивні дії РФ, - командувач ВМС України

Імперські амбіції Росії поширюються також на Балтійське та Північне моря, а також на Тихий океан.

Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа взяв участь в Чорноморському безпековому форумі в режимі онлайн-конференції.

Про це повідомила пресслужба Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Олексій Неїжпапа зазначив, що вже 20 років Чорне море не можна вважати безпечними через агресивні дії РФ.

Зокрема, йдеться про спробу захоплення острова Тузла у 2003 році, війну в Грузії у 2008 році за участі крейсера “Москва”, анексію АР Криму у 2014 році, окупацію Азовського моря у 2022 році та війну в Чорному морі, яка продовжується у 2023 році.

Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ підкреслив - імперські амбіції Росії поширюються також на Балтійське та Північне моря, а також на Тихий океан.

Неїжпапа додав, що відновлення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні можливе лише за умови повернення Україною своїх територій станом на 1991 рік.

Нагадаємо, 26 квітня Росія заблокувала Чорноморський зерновий коридор. У спільному координаційному центрі, що в Стамбулі, представники РФ відмовились погоджувати рух суден гуманітарним коридором до та з морських портів України.