Близько 30 членів Меджлісу зазнали утисків з боку РФ за час окупації Криму

26 квітня виповнюється сім років із моменту протиправної заборони російською окупаційною адміністрацією в Криму Меджлісу кримськотатарського народу.

За роки окупації Криму вже близько 30 членів Меджлісу кримськотатарського народу зазнали утисків з боку Росії.

Про це повідомила пресслужба КримSOS.

“За час протиправної заборони Росією Меджлісу приблизно 30 членів представницького органу кримських татар зазнали утисків. З початку окупації представники Меджлісу переслідувалися окупаційною владою, ставали фігурантами політично вмотивованих адміністративних та кримінальних справ, а також жертвами насильницьких зникнень. Усі вони є жертвами політично вмотивованих переслідувань”, - розповів аналітик КримSOS Євгеній Ярошенко.

Зазначається, що сьогодні, 26 квітня, виповнюється сім років із моменту протиправної заборони російською окупаційною адміністрацією в Криму Меджлісу кримськотатарського народу. Також РФ визнала його екстремістською організацією.

Серед найвідоміших жертв політично вмотивованих переслідувань у Криму членами Меджлісу є чи були:

Наріман Джелял – перший заступник голови Меджлісу. 21 вересня 2022 року був засуджений до 17 років позбавлення волі з відбуванням терміну в колонії суворого режиму. Також він має сплатити штраф у сумі 700 тис. рублів.

Ахтем Чийгоз — голова Бахчисарайського регіонального Меджлісу. Один із фігурантів “справи 26 лютого”, був засуджений до 8 років колонії суворого режиму, але згодом був виданий Туреччині та звільнений від відбування покарання.

Ільмі Умеров – колишній заступник голови Меджлісу. Був затриманий ФСБ РФ у 2016 році, а згодом — відправлений на примусову психіатричну експертизу. У вересні 2016 року Умеров був засуджений до двох років колонії-поселення, але згодом був виданий Туреччині та звільнений від відбування покарання.

Рефат Чубаров – голова Меджлісу. 1 червня 2021 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму заочно засудив його до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Чубарова визнали винним за ч. 1 ст. 212 (організація масових заворушень) та заборонили в’їзд до Криму.

Мустафа Джемілєв — колишній голова Меджлісу, лідер кримськотатарського народу. 13 квітня 2020 року Мустафі Джемілєву обвинуватили за трьома статтями російського кримінального кодексу. Джемілєву заборонили в’їзд до Криму до 2034 року.

Заборона Меджлісу є порушенням прав кримськотатарського народу з боку Росії, вона порушує низку норм міжнародного законодавства.

У 2017 році Міжнародний Суд ООН зобов’язав Росію відновити діяльність Меджлісу як представницького органу кримських татар.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України має у шестимісячний термін провести роботу щодо зміни топонімів у тимчасово окупованому Криму. Це має відбутись згідно з підписаним президентом законом про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізації топонімії.