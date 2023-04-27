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Ексміністр Табачник став радником очільника окупаційної адміністрації Запорізької області

Одіозний міністр уряду Януковича балотується в депутати від "Єдиної Росії".

Ексміністр Табачник став радником очільника окупаційної адміністрації Запорізької області
Фото: Telegram/Іван Федоров

Колишній міністр освіти і науки уряду Януковича Дмитро Табачник став радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Федорова, Табачник "нічому не вчить, але про всі помилки Балицького швиденько повідомляє кураторів з ФСБ".

"А щоб ефективніше контролювати захоплену територію, Табачник  балотується в депутати від путінської "Єдиної Росії", - додав очільник Мелітополя.

Нагадаємо, торік у листопаді Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. На думку правоохоронців, він допомагав гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому.

Як повідомляв Офіс Генпрокурора, ексміністр, діючи від імені представників вищих органів російської влади РФ, зокрема, ФСБ, організовував та координував діяльність Сальдо й Балицького у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.

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