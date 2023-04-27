Ексміністр Табачник став радником очільника окупаційної адміністрації Запорізької області

Одіозний міністр уряду Януковича балотується в депутати від "Єдиної Росії".

Колишній міністр освіти і науки уряду Януковича Дмитро Табачник став радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, Табачник "нічому не вчить, але про всі помилки Балицького швиденько повідомляє кураторів з ФСБ".

"А щоб ефективніше контролювати захоплену територію, Табачник балотується в депутати від путінської "Єдиної Росії", - додав очільник Мелітополя.

Нагадаємо, торік у листопаді Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. На думку правоохоронців, він допомагав гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому.

Як повідомляв Офіс Генпрокурора, ексміністр, діючи від імені представників вищих органів російської влади РФ, зокрема, ФСБ, організовував та координував діяльність Сальдо й Балицького у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.