СБУ викрила керівницю Полтавського райсуду, яка передавала росіянам інформацію про захисників Маріуполя

Також вона закликала колег до співпраці з окупантами, а хто не погоджувався - "здавала" їх каральним органам.

Служба безпеки викрила керівницю Полтавського районного суду, яку завербувала російська ФСБ.

Як ідеться на сайті СБУ, на початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисниця перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді. Вона погодилася негласно працювати на загарбників.

"Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша. Тоді за її "наводкою" загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових", - розповіли у спецслужбі.

Також зловмисниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Якщо чула заперечення, то "здавала" людей до російських каральних органів.

Влітку 2022 року зрадниця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду.

Слідчі Служби безпеки, зібравши докази, повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішують питання щодо відсторонення зловмисниці від посади та обрання запобіжного заходу (йдеться про тримання під вартою).

Нагадаємо, нещодавно працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді та участі у терористичній організації колишній судді Ленінського райсуду Донецької області, яка зараз працює на окупантів у Маріуполі.

У жовтні минулого року ДБР завершило розслідування щодо дев'яти суддів-зрадників із Криму.