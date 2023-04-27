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Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Зокрема, з території РФ запускали ракети по території України.

Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Протягом 27 квітня росіяни обстріляли Середино-Будську, Зноб-Новгородську, Есманьську, Шалигинську, Свеську, Білопільську, Юнаківську, Хотінську та Миропільську громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом було зафіксовано понад 130 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів. Також з території РФ запускали ракети по території України.

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів – 22 вибухи. Також з гелікоптера запустилии 4 ракет по м. Середина-Буда.

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По Есманській громаді стріляли з міномету та зі ствольної артилерії. Крім того, по громаді випустили з гелікоптера одну ракету. Внаслідок обстрілу були пошкоджені три житлові будинки.

Ще три ракети з гелікоптеру запустили по Зноб-Новгородській громаді. Також її обстріляли з мінометів та АГС.

Шалигинську та Свеську громади обстріляли з мінометів, як і Білопільську громаду, по якій завдали ударів і зі ствольної артилерії.

Крім того, Юнаківську та Хотінську обстрілювали з артилерії. А по території Миропільської громади били з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Одрадокам‘янку Тягинської громади на Херсонщині. У результаті постраждало літнє подружжя.

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