На окупованій території Луганщини росіяни готують до боїв майже пів тисячі засуджених

Замість ув’язнення їм пропонують контракт на військову службу терміном на півроку.

Щоб поповнити втрати у живій силі, російські окупанти продовжують активно залучати осіб із судимістю, або тих, щодо яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, в одному із польових таборів на окупованій території Старобільського району Луганської області готують близько 500 таких в'язнів.

"Також відомо, що замість ув’язнення, засудженим пропонується контракт на військову службу із участю у бойових діях в Україні терміном на півроку", - додали в командуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за тиждень у тюрмах Новосибірської області РФ завербували на війну до тисячі в'язнів. В одній із російських колоній побили засуджених, які відмовилися їхати на війну в Україну.