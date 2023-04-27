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На окупованій території Луганщини росіяни готують до боїв майже пів тисячі засуджених

Замість ув’язнення їм пропонують контракт на військову службу терміном на півроку.

На окупованій території Луганщини росіяни готують до боїв майже пів тисячі засуджених
Фото ілюстративне
Фото: змі окупантів

Щоб поповнити втрати у живій силі, російські окупанти продовжують активно залучати осіб із судимістю, або тих, щодо яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Так, в одному із польових таборів на окупованій території Старобільського району Луганської області готують близько 500 таких в'язнів. 

"Також відомо, що замість ув’язнення, засудженим пропонується контракт на військову службу із участю у бойових діях в Україні терміном на півроку", - додали в командуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за тиждень у тюрмах Новосибірської області РФ завербували на війну до тисячі в'язнів. В одній із російських колоній побили засуджених, які відмовилися їхати на війну в Україну.

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