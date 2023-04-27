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Другий дивізіон Patriot уже в роботі, - командувач Повітряних Сил ЗСУ

ППО України стає все сильнішим.

Другий дивізіон Patriot уже в роботі, - командувач Повітряних Сил ЗСУ
ППО Patriot
Фото: Олексій Резніков twitter

Другий дивізіон ЗРК Patriot, переданий Україні союзниками, уже в роботі.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

“Кажуть є заборона ГШ "селфитись" на фоні техніки! Вибачте, не втримався!” -написав Олещук, і оприлюднив відповідне фото. 

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Фото: Микола Олещук

Крім того, речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив Українській Правді, що другий дивізіон ЗРК "Patriot" вже виконує бойову роботу на одному з напрямків, який визначило військове керівництво.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що одна система протиповітряної оборони Patriot вже заступила на бойове чергування в Україні, а інші системи ППО ще перебувають у дорозі.

За словами Ігната, системи Patriot допоможуть Україні на певних напрямках, де зараз противник застосовує керовані авіабомби з літаків СУ-35.

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