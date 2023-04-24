Уряд за пів року має провести роботу із перейменування кримських топонімів, - Чубаров

Ці пропозиції мають бути передані до Верховної Ради.

Кабінет міністрів України має у шестимісячний термін провести роботу щодо зміни топонімів у тимчасово окупованому Криму. Це має відбутись згідно з підписаним президентом законом про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізації топонімії.

Про це сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Потім ці пропозиції мають бути передані до Верховної Ради.

“Ми зі свого боку готові до виконання завдання”, - зазначив Чубаров.

Він нагадав, що підписаний Володимиром Зеленським закон встановлює принципи, на основі яких буде здійснюватися “деколонізація свідомості українців”.

“У нас два напрямки роботи щодо Криму. Перший - повернення історичних назв, що були виключені під час злочинів радянського режиму щодо кримськотатарського народу, під час геноциду, пов'язаного з депортацією. Тоді всі топоніми, які спиралися на кримскотатарську культуру, традиції, були змінені. Другий напрямок - змінити назви, пов'язані з виправданням російської імперської політики на території Криму”, - розповів Чубаров.

Він уточнив, що йдеться про такі населені пункти, як Нахімови, Лазареві, Кутузівки, Єкатеринівки.

Також у Криму є багато пам'ятників, які звеличували російську колоніальну політику в Криму, починаючи від пам'ятника затонулим кораблям.

Також є пам'ятники, які РФ встановлює зараз, зокрема пам'ятник Катерині II у Криму.

“Можливо, ми встигнемо до звільнення Криму зробити основну частину поставленого завдання. І коли Збройні сили України входитимуть до Криму, ми вже звикатимемо до багатьох нових назв”, - сказав Чубаров.

Нагадаємо, протягом 2022 року в Україні було перейменовано 9859 топонімів, пов’язаних з пропагандою російської імперської політики.