Головне за день. Середа, 26 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут та Мар’їнку, 43 відбитих атаки противника, телефонна розмова Зеленського із Сі Цзіньпіном, черговий обмін полоненими, 37 роковини Чорнобильської катастрофи. Яким запам’ятається 427-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 26 квітня, у роковини Чорнобильської катастрофи, Міністерство закордонних справ України закликало світ запровадити санкції проти російської державної корпорації “Росатом”.

“У роковини аварії на Чорнобильській АЕС згадуємо жахливі наслідки найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття та вшановуємо пам’ять всіх загиблих та героїв-рятувальників, які ціною власного життя та здоров’я брали участь у ліквідації наслідків аварії. Трагедія на ЧАЕС фактично викрила злочинну сутність радянського режиму, який замовчував і намагався приховати справжній масштаб і наслідки аварії”, – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Завдяки консолідованим зусиллям та взаємодії з міжнародним донорським співтовариством вдалося досягти значного успіху у подоланні наслідків цієї безпрецедентної за масштабами катастрофи заради безпечного майбутнього та сталого розвитку людства. Водночас, як повідомляється, загарбницька війна РФ проти України створила безпрецедентні загрози для радіаційної та ядерної безпеки України, Європи та світу. “Атаки на цивільні ядерні об’єкти в Україні стали однією зі складових російської агресії. Вперше в історії людства країна-агресор вдалася до силового захоплення атомних електростанцій – Чорнобильської (ЧАЕС) та Запорізької АЕС (ЗАЕС), грубо порушуючи міжнародне право”,–- йдеться в повідомленні.

Докладніше – в новині.

Президент Володимир Зеленський провів першу за час повномасштабної війни телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

"Провів тривалу змістовну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", – повідомив Зеленський у Twitter.

Глави держав обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин. Окрему увагу було приділено шляхам можливої взаємодії "з метою встановлення справедливого і сталого миру для України", повідомляє пресслужба президента. Зеленський підтвердив незмінність позиції України щодо дотримання політики "одного Китаю". Сторони обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства.

Подробиці – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський призначив ексміністра стратегічної промисловості Павла Рябкіна послом України в Китаї. Відповідний указ опубліковано на сайті президента. Він зʼявився через декілька годин після телефонної розмови Зеленського із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Колишнього посла Китаю в РФ Лі Хуея призначено спецпредставником з євразійських справ в Україні.

Він відвідає Україну та низку інших країн для проведення "поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань врегулювання конфлікту". Однак коли саме Лі здійснить поїздку, не повідомляється,.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що основні зусилля загарбники зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за добу тут вдалося відбити 43 атаки противника.

Упродовж доби противник завдав трьох ракетних та 31 авіаційного удару і здійснив близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Також збили ворожий розвідувальний БпЛА типу “Supercam”.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26 квітня – в нашій новині.

26 квітня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося звільнити з російського полону 44 захисників.

"Нам вдалося повернути додому 44 наші людини. Серед них - 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, «Азовсталь», Херсонщину, билися з ворогом на Сході", - написав у Телеграм керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, також вдалося звільнити двох цивільних. Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

До ЗСУ належать 19 звільнених, до ДПСУ – 11, ВМС – 7, НГУ – 2, ТрО – 3.

Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!