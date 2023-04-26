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Україна повернула з російського полону 44 захисників

Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки.

Україна повернула з російського полону 44 захисників
Фото: Андрій Єрмак

26 квітня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося звільнити з російського полону 44 захисників. 

Про це у Телеграм написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини. Серед них - 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, «Азовсталь», Херсонщину, билися з ворогом на Сході", - написав Єрмак.

За його словами, також вдалося звільнити двох цивільних. Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

До ЗСУ належать 19 звільнених, до ДПСУ – 11, ВМС – 7, НГУ – 2, ТрО – 3.

Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий «суд» із ув’язненням на тривалий термін. 

Фото: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

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Радниця Єрмака Дар'я Зарівна зазначила, що кожен обмін - важливий етап на шляху повернення всіх наших людей.

"Знаю, що це обов‘язково буде. Працюємо над цим разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими. Як сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак - сила держави вимірюється тим, як вона цінує своїх людей. Наш принцип - українці є найвищою цінністю. Його сповідує Президент Володимир Зеленський та вся команда", - написала Зарівна в телеграмі.

Нагадаємо, що 16 квітня Україна і РФ провели обмін полоненими. Додому повернулися ще 130 українців. 

З початку повномасштабної війни Україна визволила понад 2000 військовополонених.

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