Російські "волонтери" грабують українців на окупованих територіях, - Луганська ОВА

На Луганщині "волонтери", завезені російськими окупантами до тимчасово окупованих міст, займаються мародерством.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Так, за його інформацією, до Сєвєродонецька та Лисичанська завозяться люди, які нібито мають займатися відновленням інфраструктури міст.

"Але ж ми з вами прекрасно розуміємо, що таке відновлення інфраструктури: квартири, які ще були більш-менш вцілілі, виламують, заселяють туди людей, виноситься все майно. Вони там цих людей звезли під програму відновлення населених пунктів. Оце завезене "орківське поріддя" виносить техніку і все, що тільки можна", - розповів він.

Він додав, що російські окупанти вдираються таким чином і до державних закладів.

Нагадаємо, що за даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, Росія намагається вплинути на етнічний склад населення тимчасово окупованої території України. З цією метою уряд РФ ініціював масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення.