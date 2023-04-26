Протягом доби РФ вдарила по церкві в Херсонській області і вбила двох працівниць музею в Харківській, – ОВА

По Чернігівській області росіяни стріляли минулої доби чотири рази, зокрема раз – уночі. З мінометів били по території Чернігівського та Новгород-Сіверського районів. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській області вночі та зранку зазнали обстрілів Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська та Есманьська територіальні громади. У Середино-Будській внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав будинок. У Зноб-Трубчевську внаслідок мінометного обстрілу загорілося домогосподарство. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли чотирьох прикордонних громад – Хотінської, Білопільської, Юнаківської та Есманської. Зафіксовано 70 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів. На жаль, є руйнування. В Юнаківській та Хотінській громадах внаслідок обстрілів є пошкоджені електромережі.

У Запорізькій за добу ворог здійснив 67 ударів по 19 мирних громадах: 53 артобстріли, шість атак з РСЗВ, сім із застосуванням БПЛА та один авіаудар. На щастя, люди цілі. Зафіксовано 37 нових руйнувань.

У Дніпропетровській вчора надвечiр ворог обстріляв Нікопольський район. Відкрив вогонь із важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. У Марганці постраждали дві жінки – 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно. У місті пошкоджені дві адмінбудівлі. Руйнувань зазнали вісім приватних будинків, також багатоквартирні будинки. Знищені дві господарські споруди, 12 – понівечені. Побиті газогін та лінії електропередач. У Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки.

У Луганській за добу противник здійснив 90 обстрілів по позиціях наших військ. Артилерійськими обстрілами вражені Новоселівське, Невське, Діброва та Білогорівка. Ситуація в області залишається напруженою.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище та Амбарне. На Куп’янському напрямку обстрілів ворога зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Куп’янськ та Кислівка. Вчора зранку ворог завдав ракетного удару по центру Куп'янська. Зруйновано будівлю краєзнавчого музею, пошкоджено будівлі Куп’янського суду та адмінбудівлю Куп’янської міської ради, сталася пожежа. Загинуло дві жінки – директорка музею 57 років та співробітниця музею 54 років. 10 людей отримали поранення. З них четверо госпіталізовані, а шестеро отримали незначні ушкодження, меддопомогу надали на місці.

У Донецькій серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці. Пошкоджено житловий будинок та адмінбудівлю поліції, поранили трьох поліцейських. На Волноваському напрямку ворог двічі обстріляв Новоукраїнку і двічі – Пречистівку Вугледарської громади. На Донецькому напрямку пошкоджено вісім будинків у Новогродівці. Протягом ночі відбувалися постійні обстріли Мар'їнки. Один раз під вогнем була Курахівка. На Горлівському напрямку тричі росіяни обстрілювали Костянтинівку – пошкоджено сім будинків. Зафіксовано обстріли околиць Часовоярської, Соледарської та Іллінівської громад. На Лисичанському напрямку повністю зруйновано будинок у Сіверську, ще декілька – пошкоджені частково. Протягом доби відбувалися обстріли Званівки та Переїзного.

У Херсонській за добу противник здійснив 75 обстрілів (389 снарядів): РСЗВ – сім, артилерійських – 33, мінометних – 19 , танкових – один, БПЛА – 13, РПГ – один, авіаційних – один. З них по Херсону противник здійснив 11 обстрілів (33 снарядів). Ворог влучив в житлові квартали 28 населених пунктів області, будівлі двох магазинів та церкви (Кізомис, Білозерської громади). Внаслідок ворожого обстрілу одна людина дістала поранення. З деокупованої території області евакуювали ще 118 осіб.

Нагадаємо, що запеклі бої тривають за Бахмут. Окупанти намагаються повністю захопити місто.