Головне за ніч. Середа, 26 квітня

Минулої доби ворог обстріляв прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини, є загиблі та поранені.

Минулої доби армія окупантів обстріляла вісім областей України. Внаслідок ворожих атак загинули двоє мирних жителів, ще 16 людей отримали поранення, повідомляє Military Media Center.

Загалом із різних видів озброєння – мінометів, танків, артилерії, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактичної авіації – окупанти здійснили обстріли 122 населених пунктів. Наразі підтверджено ураження 102 об’єктів інфраструктури.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України минулої доби відбили на зазначених ділянках фронту 39 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Противник завдав трьох ракетних ударів, з яких дві ракети із ЗРК С-300 поцілили по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч з яким немає жодного військового об’єкта, пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Збито два ворожих розвідувальних БпЛА – типу “Зала” та “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс, чотири райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 25 квітня, Збройні сили знищили близько 640 окупантів, чотири танки, 11 бронемашин і 14 артилерійських систем. З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила у війні з Україною близько 188 410 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Бахмут відвідав командувач Силами спеціальних операцій бригадний генерал Віктор Хоренко.

"Ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви, знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО – це насамперед перевага якості над кількістю", – сказав бригадний генерал воїнам.

Повідомляється, що воїни ССО у повному обсязі виконують завдання з оборони Бахмута. Всупереч кількісній перевазі росіян та масованим атакам, спрямованим на знищення міських кварталів, оператори ССО завдають ворогові ударів на ключових ділянках, знищують його особовий склад та виконують інші завдання, перешкоджаючи просуванню російських військ.

Уночі російська армія била по Запорізькій області. Зафіксовано 37 нових руйнувань.

За даними голови ОВА Юрія Малашка, жертв і поранених немає. Загалом ворог завдав 67 ударів по 19 громадах, зокрема здійснив 53 артобстріли, шість атак з ракетних систем залпового вогню, сім із застосуванням БПЛА та завдав авіаудару.

У США представили проєкт резолюції "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України". У ньому затверджено політику Штатів щодо перемоги українців над російським вторгненням та відновлення міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Документ є двопартійним – його підтримали і демократи, і республіканці, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Палата представників США вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів.

Докладніше – в новині.

Війна в Україні буде серед головних тем у порядку денному на саміті країн Group of 7 наступного місяця. На захід, що пройде в Хіросімі, особисто полетить президент США Джо Байден.

Він та інші лідери обговорять низку "найактуальніших глобальних питань", включно з "непохитною підтримкою України з боку G7, вирішення подвійної продовольчої та кліматичної криз", а також забезпечення інклюзивного та стійкого економічного зростання та продовження переходу на чисту енергію.

Саміт G7 відбудеться 19-21 травня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!