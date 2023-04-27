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В кінці червня може почати роботу Міжнародний центр з кримінального переслідування злочину агресії в Україні

Низка країн вже висловили бажання направити своїх фахівців працювати у цій структурі.

В кінці червня може почати роботу Міжнародний центр з кримінального переслідування злочину агресії в Україні
Фото: European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

Євроюст, Єврокомісія та влада Нідерландів працюють над організацією роботи Міжнародного центру з кримінального переслідування злочину агресії в Україні. Зокрема, йдеться про правовий статус тих, хто працюватиме в центрі, умови їхнього відрядження, рекомендації, безпеку персоналу, обладнання, захист даних, людські та фінансові ресурси.

Про це повідомляє Укрінформ.

“У лютому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір створити такий міжнародний центр. Основна мета цього центру - координувати збір доказів, на основі яких потім можна буде будувати справи в суді щодо переслідування злочину агресії. Очікується, що він запрацює в кінці червня”, - сказала прокурор зі зв'язків з Україною в Євроюсті Мирослава Красноборова.

Вона наголосила, що робота з розслідування злочину російської агресії в Україні має включати переслідування лідерів РФ.

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Красноборова зазначила, що Україна вітає створення такого центру в Гаазі і сподівається, що це пришвидшить притягнення до відповідальності винних у агресії.

Вона також сказала, що низка країн вже висловили бажання направити своїх фахівців працювати у цій структурі.

Нагадаємо, у кінці березня цього року Державний департамент США також підтримав створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти українців.

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