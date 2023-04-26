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Україна розглядає можливість спільного з Rheinmetall виробництва компонентів ППО малого радіусу дії, - Шмигаль

Український прем'єр відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві таких систем.

Україна розглядає можливість спільного з Rheinmetall виробництва компонентів ППО малого радіусу дії, - Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Україна розглядає можливість спільного з підприємством Rheinmetall виробництва компонентів ППО малого радіусу дії Skynex.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками відвідин італійського оборонного підприємства Rheinmetall Italia S.p.A., яке спеціалізується на виробництві сучасних систем протиповітряної оборони.

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"Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей. Такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Розглядаємо також можливість спільного виробництва компонентів цих систем", - сказав Шмигаль.

Він додав, що такі системи "створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об’єктів".

Фото: Пресслужба КМУ

Фото: Пресслужба КМУ

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Згодом із делегацією Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером зустрівся Президент Володимир Зеленський.

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