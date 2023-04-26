Україна розглядає можливість спільного з підприємством Rheinmetall виробництва компонентів ППО малого радіусу дії Skynex.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками відвідин італійського оборонного підприємства Rheinmetall Italia S.p.A., яке спеціалізується на виробництві сучасних систем протиповітряної оборони.

"Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей. Такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Розглядаємо також можливість спільного виробництва компонентів цих систем", - сказав Шмигаль.

Він додав, що такі системи "створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об’єктів".

Фото: Пресслужба КМУ

Фото: Пресслужба КМУ

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Згодом із делегацією Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером зустрівся Президент Володимир Зеленський.