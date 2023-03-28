Держдеп США підтримав створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії проти України

Обговорюється дві моделі – український трибунал, який матиме міжнародний характер і матиме багато міжнародної підтримки та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН.

Державний департамент США підтримав створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти українців. Відповідну заяву амбасадорки з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу Бет Ван Скаак цитує VoA.

"Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі «за» та «проти» кожної з них і дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України", – заявила вона на конференції в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні.

Потенційно такий трибунал може розміщуватися в Європі, принаймні під час війни. За словами Бет Ван Скаак, трибунал не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції, для становлення якої потрібні час та ресурси.

"Існують дві моделі, що розглядаються: це ця модель – український трибунал, який матиме міжнародний характер і матиме багато міжнародної підтримки та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН. Влада України розглядає обидва варіанти. Висловлювалась перевага більше відокремленій міжнародній інституції, але є побоювання, що, можливо, не вийде зібрати необхідні голоси в Генасамблеї для створення подібної інституції", – додала вона.

Злочин агресії має унікальний режим юрисдикції, окремий від інших злочинів Римського статуту, таких як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Країни, які не є державами-учасницями Міжнародного кримінального суду, виключаються з юрисдикції у частині розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, незалежно від того, чи є вони жертвою агресії чи агресором, за винятком випадку звернення зі сторони Ради безпеки ООН. Враховуючи те, що РФ має право вето на рішення Ради безпеки, таке звернення реалізувати неможливо, тож Міжнародний кримінальний суд не матиме належної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії.