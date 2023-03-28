У США збільшать виробництво друкованих плат, які використовуються на війні в Україні

Плати застосовують в ракетах і радарах.

Президент США Джо Байден у понеділок застосував Закон про оборонне виробництво, який передбачає виділення 50 мільйонів доларів на виробництво друкованих плат.

Про це пише Reuters.

Плати використовуються в ракетах і радарах, а також в електроніці, яка застосовується в енергетиці та охороні здоров'я.

Закон також вимагає більш “досконалої упаковки”, яка дозволяє пакувати та монтувати кілька пристроїв на одній електронній установці, зменшуючи їх і скорочуючи енергоспоживання.

“Я вважаю, що дії щодо розширення внутрішнього виробництва друкованих плат та “вдосконалених упаковок” необхідні, щоб запобігти дефіциту промислових ресурсів або критичних технологічних елементів, який би серйозно зашкодив національній обороноздатності”, − сказав Байден.

За словами експертів, цей крок пришвидшить проведення закупівель, необхідних для створення плат, які використовуються, зокрема, і на війні в Україні.

Нагадаємо, у США сенатори представили так званий законопроєкт про обмеження (RESTRICT Act), який передбачає надання американському уряду нових повноважень щодо обмежень технологій з низки країн, зокрема Росії та Китаю.