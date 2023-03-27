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Розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї порушує міжнародну безпеку, - Тихановська

На думку опозиційної лідерки, не всі політики розуміють роль Білорусі в регіональному мирі та безпеці. 

Розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї порушує міжнародну безпеку, - Тихановська
Фото: tsikhanouskaya.org

Білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська проти розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї.

Про це повідомляє CNN.

“Це порушує міжнародну безпеку і, звісно, проти волі народу. Ми не ядерна країна, і ми не хочемо розміщувати ядерну зброю в нашій державі”, - сказала Тихановська.

Вона також назвала білоруського лідера Олександра Лукашенка “повноцінним співучасником війни” і тим, хто “виконує всі накази Путіна”.

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Тихановська заявила, що Лукашенко не може ставити собі в заслугу те, що білоруські війська не введені в Україну. На її думку, населення Білорусі проти цієї війни, а білоруські солдати не мають антиукраїнських настроїв та не хочуть вбивати або бути вбитими на полях битв за амбіції Путіна та Лукашенка.

Світлана Тихановська наполягає, що Лукашенко несе відповідальність за злочини агресії проти України і його треба називати спонсором тероризму.

На думку опозиційної лідерки, не всі політики розуміють роль Білорусі в регіональному мирі та безпеці. В свою чергу, народ Білорусі “бореться не тільки проти режиму Лукашенка, а й проти гібридної окупації Росії в Білорусі”.

Нагадаємо, суд у Мінську заочно засудив екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську до 15 років колонії.

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