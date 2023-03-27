Шотландські націоналісти обрали нового лідера

Якщо Хумза Юсаф виграє голосування в парламенті, то уже в середу зможе скласти присягу.

Шотландська національна партія обрала нового лідера, яким став міністр охорони здоров'я Хумза Юсаф, повідомляє Reuters.

Юсаф набрав 24 336 голосів членів партії у першому турі (це 52,1%), а його головна суперниця, міністерка фінансів Кейт Форбс посіла друге місце із 20 559 голосами (47,9%).

Якщо новообраний лідер партії виграє голосування в парламенті, то уже в середу зможе скласти присягу. Він замінить на посту Ніколу Стерджен і очолить напівавтономний уряд Шотландії.

Юсаф отримав перемогу під час запеклої боротьби, яка виявила глибокі розбіжності в Шотландській національній партії.

Він заявив, що зосередиться на подоланні кризи вартості життя та зробить нові зусилля для досягнення незалежності Шотландії.

"Народ Шотландії зараз потребує незалежності більше, ніж будь-коли раніше, і ми будемо поколінням, яке її забезпечить", - сказав Юсаф після оголошення результатів.

Попри перемогу на партійних виборах міністр не користується великою підтримкою шотландців. Також уже менше людей виступають за незалежність Шотландії. Опитування громадської думки цього місяця показало, що підтримка незалежності впала до 39%, або 46%, якщо виключити пункт "не знаю". Це можна порівняти з рекордними 58% у 2020 році.

До речі, одна з причин, через яку Нікола Стерджен подала у відставку - відсутність узгодженої стратегії, як провести новий референдум. За словами нинішнього президента партії Майкла Рассела, їхня політсила перебуває у "величезному безладі".

Запальна боротьба кандидатів за лідерство в Шотландській національній партії дещо послабила тиск на британського прем'єр-міністра Ріші Сунака. Останній наразі має справу із розбіжностями у своїй партії, хвилями страйків та високим рівнем інфляції в державі.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому лідерка Шотландської національної партії та перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен оголосила про свою відставку. Вона обіймала цю посаду рекордні вісім років.