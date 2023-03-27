Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ

Путін вирішив ще дужче підвищити ставки – порушити Договір про нерозповсюдження, оголосивши про намір розмістити тактичне ядерне озброєння на території Білорусі. Прикметно, що такий крок очільник Росії ухвалив одразу після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви. А місяць тому Пекін відвідував білоруський диктатор Олександр Лукашенко . Чи є в рішенні Москви китайський слід?

Фото: Міноборони Білорусі Переміщення ОТРК 'Іскандер' армії Білорусі під час навчань

До 1 липня росіяни мають намір побудувати сховище для тактичної ядерної зброї. Москва, за словами Путіна, вже переобладнала 10 білоруських літаків для застосування цього виду озброєння, також вона передала Мінську ракетні комплекси «Іскандер», які здатні нести такі заряди. Підготовка їхньої білоруської обслуги має розпочатися 3 квітня.

Тепер зрозуміло, чому російський пропагандист підняв з крісла главу МЗС РФ Лаврова перед самим брифінгом Путіна та Сі і запитав його про передачу Україні британських снарядів зі збідненим ураном. Бо саме цю інформацію використав Путін, аби виправдати свої підривні дії. Росіяни, звісно, знають, що збіднений уран ніде і ніким не заборонений, що цей матеріал використовують у всьому світі (і в РФ теж) для створення боєприпасів, що ефективніше вражають танки. І такі снаряди не є зброєю масового ураження.

У Кремлі чудово розуміють, що роблять: не просто включають ядерний шантаж, вони нищать Договір про нерозповсюдження ядерного озброєння (ДНЯЗ), одним з ключових підписантів якого є саме Росія. Росіяни запускають цілий ланцюжок реакцій, передаючи цю смертоносну зброю неядерній державі, яка, до слова, також підписала цей документ. Росія нищить базовий елемент світопорядку, що сформувався після Другої світової війни, після створення ООН.

Путін зараз каже, що Росія не порушуватиме режим нерозповсюдження, оскільки не передаватиме білорусам контроль над ядерними зарядами. Глава РФ бреше: Москва безпосередньо порушує першу базову статтю цього договору.

Фото: EPA/UPG

«Кожна з держав-учасниць цього Договору, яка має ядерну зброю, зобов'язується не передавати будь-кому ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, а також контроль над такою зброєю або вибуховими пристроями ні прямо, ні опосередковано; так само як і жодним чином не допомагати, не заохочувати і не спонукати будь-яку державу, яка не володіє ядерною зброєю, до виробництва або придбання будь-яким іншим способом ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв, а також контролю над такою зброєю або вибуховими пристроями».

Водночас білоруський режим відступив від 2 статті ДНЯЗ, адже Білорусь підписалася під тим, що не прийматиме будь-якої ядерної зброї на своїй території.

Окрім того, ці дві держави фактично порушили ще один основоположний документ, проголосований Генасамблеєю ООН 13 квітня 2005 року – Міжнародну конвенцію про боротьбу з актами ядерного тероризму. Росія, коли постачає тактичні ядерні системи Білорусі, фактично погрожує тим, що здатна вчинити злочин, використавши це озброєння. А Мінськ, якщо дотримуватися конвенції, у цій ситуації є співучасником злочину, бо надає свою територію для незаконного встановлення ядерних зарядів.

Ці дві держави нарешті потрібно визнати терористичними, запровадити проти них додаткові санкції. Росія за такого розвитку подій не може більше бути постійним чи просто членом Ради Безпеки ООН. Держава-учасниця ядерного клубу не лише застосовує ядерний шантаж щодо України та Європи, вона не тільки змушує НАТО посилити свої оборонні, зокрема й ядерні потужності. Москва нищить світопорядок і підштовхує інші держави, які мають потенціал: Іран, Туреччину, Саудівську Аравію, частину латиноамериканських та азійських країн, – до швидшого створення ядерної зброї.

Однак нагадаймо собі, чому цивілізований світ нині змушений мати справу з ядерним шантажем Путіна. Бо Захід проковтнув російську окупацію Криму та частини територій Донбасу. Він заплющив очі на порушення Росією Будапештського меморандуму – документа, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї, передала її Москві, поступившись статусом ядерної держави, за яким Росія, що володіє відповідним озброєнням, давала українцям гарантії безпеки.

Фото: EPA/UPG Нерозпізнані солдати – «зелені чоловічки» охороняють будівлю Кримського парламенту, 2 березня 2014 р.

Те, що відбувається зараз – повномасштабна війна, захоплення та використання у воєнних цілях Запорізької АЕС, шантаж Путіна і перенесення ядерних зарядів на територію Білорусі – це все наслідки помилок 2014 року.

Утім ми маємо з вами говорити про те, хто, окрім Путіна, отримає вигоду від цього ядерного шантажу. І ця країна – Китай.

Укотре після переговорів Путіна та Сі відбувається ескалація. Після їхніх домовленостей напередодні пекінської Олімпіади в лютому 2022 року почалося російське вторгнення в Україну. Після їхньої зустрічі в узбецькому Самарканді глава Кремля оголосив про часткову мобілізацію. Тепер, коли завершилися московські перемовини двох президентів, Росія вирішила створити ядерне сховище в Білорусі. Причому до переговорів Сі та Путіна у Кремлі Лукашенко здійснив візит до Пекіна – складно уявити, що білоруський диктатор не говорив з китайським генсеком про перспективу розміщення тактичних ядерних зарядів на території своєї країни. І немає значення, скільки насправді систем і ядерних установок буде розміщено в Білорусі: сам факт є грубим порушенням міжнародного права.

Фото: EPA/UPG Голова КНР Сі Цзіньпін і президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі в Пекіні, 1 березня 2023.

І це порушення вигідне Китаю. З ким вкотре будуть домовлятися європейські лідери, щоб утихомирити ядерні амбіції Путіна? З головою КНР: Сі просто гратиме роль доброго полісмена. Невдовзі Китай відвідають прем'єр Іспанії та президент Франції, а також голова Єврокомісії. Про що тепер вони говоритимуть? Про чергові ядерні погрози російського керманича. А чого вимагатиме від них китайський генсек? Посилення торговельних зв’язків, неучасть в американських ініціативах, скерованих проти Китаю, навіть більш поблажливого ставлення до ініціативи Сі з установлення так званого миру між Росією та Україною. А ще пару днів тому голова європейської дипломатії Жозеп Боррель запевняв, що візит Сі до Москви зменшив імовірність ядерної війни.

Ядерний шантаж Путіна, розміщення зарядів на території Білорусі – це лише частина великої гри, в яку грає Китай з однією метою – послабити позиції Сполучених Штатів. Бо після Другої світової ядерна безпека світу залежала насамперед від США. Китай демонструє, що ця тенденція змінюється, що для вирішення таких проблем тепер потрібно звертатися до Пекіна.

Україні ж не варто дивуватися тому, чому Сі після переговорів з Путіним вирішив не проводити перемовини з Києвом про «мирні пропозиції». Сі Цзіньпін нічого такого і не планував: йому потрібно було узгодити дії з російським керманичем, який «взяв за основу китайський план». А те, що Путін оголошував тост «за здоров’я друга Сі» на фоні плити, де було зображено київського князя Володимира з синами, на фоні малюнка, який символізує об’єднання земель Київської Русі, говорить не лише про хворі амбіції російського керманича. Це також говорить і про небажання Китаю бачити Україну суверенною державою. Бо як тоді пояснити відмову Пекіна ратифікувати договір про дружбу з нашою країною на початку 2014 року – в момент початку війни Росії проти України. Як пояснити те, що Китай усіма засобами підтримує агресора?