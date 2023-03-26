Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники, - Данілов

Заява президента Росії Путіна про плани розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю створює ще більші умови до внутрішньої дестабілізації цієї країни.
Про це у Twitter заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
«Розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни», - написав він.
За словами Данілова, така тактика максимально підвищить рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства і Росії, і її президента Путіна.
«Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники», - резюмував секретар РНБО.
Нагадаємо, що Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив лідер Білорусі Олександр Лукашенко.