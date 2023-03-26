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Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники, - Данілов

Секретар РНБО сподівається, що такий крок посилить негативне сприйняття з боку білорусів.

Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники, - Данілов
Фото: facebook.com/rnbou

Заява президента Росії Путіна про плани розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю створює ще більші умови до внутрішньої дестабілізації цієї країни.

Про це у Twitter заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«Розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни», - написав він.

За словами Данілова, така тактика максимально підвищить рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства і Росії, і її президента Путіна.

«Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники», - резюмував секретар РНБО.

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Нагадаємо, що Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив лідер Білорусі Олександр Лукашенко.

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