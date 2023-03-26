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Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість "шахедів" з Ірану, - Міноборони Британії

РФ запускає дрони з Краснодарського краю та з Брянської області, аби зменшити час польоту БпЛА до цілей і охопити більшу площу обстрілів.

Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість "шахедів" з Ірану, - Міноборони Британії
Іранські баражуючі боєприпаси «Shahed-136».
Фото: mil.in.ua

Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість іранських БпЛа Shahed.

Про це у твітері повідомило британське Міністерство оборони.

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Так, із початку березня РФ запустила по Україні щонайменше 71 ударний безпілотний літальний апарат. Це сталося після двотижневої перерви і свідчить про можливі регулярні постачання ворожих дронів.

"Росія, ймовірно, запускає "Шахеди" з двох напрямків: з Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході. Це дозволяє РФ гнучко націлюватися на широкий сектор України та зменшує час польоту до цілей на півночі України. 

У Міноборони припустили, що такий підхід росіян свідчить про спробу "розтягнути" українську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, днями російські окупанти обстріляли територію восьми областей України з мінометів, танків, артилерії, РСЗВ, ЗРК “С-300”, БПЛА “Ланцет” та “Shahed-136”, а також тактичної авіації.

Росія вночі 22 березня вдарила безпілотниками Shahed по корпусу та гуртожитках ліцею у Ржищеві на Київщині. Тієї ночі ворог вчинив масовану атаку безпілотниками. З 21 БпЛА Сили оборони збили 16.

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