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Росіяни обстріляли Нікополь із дрона

Потерпілих немає.

Росіяни обстріляли Нікополь із дрона
Фото: цензор

Ввечері 25 березня російські окупати обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, рашисти застосували безпілотник.

"На щастя, з місцевих ніхто не постраждав. Наслідки атаки уточнюються", - додав Лисак.

Інші райони області обстрілів не зазнали. Зранку 26 березня теж було все спокійно.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти теж атакували Нікопольщину з безпілотників. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада.

Загалом упродовж минулої доби російські окупанти завдали 34 авіаційних і 4 ракетних удари та здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільній інфраструктурі населених пунктів

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