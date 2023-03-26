Росіяни обстріляли Нікополь із дрона

Ввечері 25 березня російські окупати обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.
Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, рашисти застосували безпілотник.
"На щастя, з місцевих ніхто не постраждав. Наслідки атаки уточнюються", - додав Лисак.
Інші райони області обстрілів не зазнали. Зранку 26 березня теж було все спокійно.
Нагадаємо, напередодні російські окупанти теж атакували Нікопольщину з безпілотників. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада.
Загалом упродовж минулої доби російські окупанти завдали 34 авіаційних і 4 ракетних удари та здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільній інфраструктурі населених пунктів