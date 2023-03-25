Головне за день. Субота, 25 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, оборона Бахмута, обстріл пункту видачі гуманітарної допомоги в Херсоні, перехід на літній час. Яким запам’ятається 395-й день повномасштабної війни.

Уночі 26 березня о третій годині за київським часом в Україні відбудеться перехід на літній час – шляхом переведення годинників на одну годину вперед.

Нагадаємо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий час.

“Літній” і “зимовий” порядок обчислення часу вперше було запроваджено у Великій Британії в 1908 році для економії та більш раціонального розподілу електроенергії впродовж доби. У СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Зараз на літній і зимовий час переходять понад 110 країн світу.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили на зазначених напрямках понад 50 атак противника.

Противник завдав 1 ракетного та 23 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 25 березня – в новині.

Останніми днями на Бахмутському напрямку зменшилася кількість боєзіткнень, повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Сьогодні на Бахмутському напрямку було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було від 30 до 50. Але поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, напрямком головного удару противника", - сказав він.

Череватий повідомив, що за поточну добу противник на Бахмутському напрямку 178 разів відкривав артилерійський вогонь, відбулося 5 авіаударів. Тільки в районі самого міста Бахмут відбулося 40 обстрілів і 16 боєзіткнень, 182 окупанта було знищено й 218 зазнали поранень.

Удень 25 березня російська армія обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні.

"Через обстріл постраждали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували", - зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Щонайменше 23 людини загинули та десятки отримали поранення унаслідок торнадо та штормів у американському штаті Міссісіпі.

Сотні людей залишилося без даху над головою. Американський Червоний Хрест встановлює для них притулки.

Шторм залишив руйнування на відстані понад 161 км. Четверо людей пропали безвісти.

Найбільше постраждало місто Роллінг-Форк із населенням 1700 осіб. Телевізійні кадри показали вирвані з корінням дерева, розірвані будинки та пошкоджені автомобілі. Багато районів були знеструмлені. Шериф округу Хамфріс Брюс Вільямс сказав CNN, що “це місто було зруйноване, наче в нього влучила бомба”.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!