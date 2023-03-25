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Унаслідок торнадо і штормів американському штаті Міссісіпі загинуло 23 людини

Десятки отримали поранення.

Унаслідок торнадо і штормів американському штаті Міссісіпі загинуло 23 людини
Фото: EPA

Щонайменше 23 людини загинули та десятки отримали поранення унаслідок торнадо та штормів у американському штаті Міссісіпі.

Про це пише Reuters.

Сотні людей залишилося без даху над головою. Американський Червоний Хрест встановлює для них притулки.

Шторм залишив рунування на відстані понад 161 км. Четверо людей пропали безвісти. 

Найбільше постраждало місто Роллінг-Форк із населенням 1700 осіб. Телевізійні кадри показали вирвані з корінням дерева, розірвані будинки та пошкоджені автомобілі. Багато районів були знеструмлені.

Шериф округу Хамфріс Брюс Вільямс сказав CNN, що “це місто було зруйноване, наче в нього влучила бомба”.

Частина штату досі залишається під загрозою торнадо, а пошукові роботи досі тривають.

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Нагадаємо, у січні в Алабамі щонайменше шестеро людей загинули через торнадо, що вирував у центральній частині штату.

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