"В перші дні широкомасштабного вторгнення ворог розраховував знищити нашу армійську авіацію. Проте навіть через рік українські гелікоптери продовжують уражати окупантів всюди, де це потрібно", - зазначив командувач.

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський показав роботу підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації по російських військах на східному напрямку.

Відео Сирський розмістив у своєму телеграм-каналі.

"В перші дні широкомасштабного вторгнення ворог розраховував знищити нашу армійську авіацію. Проте навіть через рік українські гелікоптери продовжують уражати окупантів всюди, де це потрібно", - зазначив командувач.

За словами Сирського, українські льотчики демонструють мужність та високу майстерність під час виконання бойових завдань.

"Удари з неба - це суттєва вогнева та морально-психологічна допомога підрозділам, які героїчно тримають фронт. Армійська авіація, незважаючи на потужну протидію системи протиповітряної оборони ворога, безперервно та надійно завдає противнику значних втрат", - додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, за 25 березня авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження росіян.