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Командувач Сухопутних військ показав бойову роботу армійської авіації України по окупантах

"В перші дні широкомасштабного вторгнення ворог розраховував знищити нашу армійську авіацію. Проте навіть через рік українські гелікоптери продовжують уражати окупантів всюди, де це потрібно", - зазначив командувач.

Командувач Сухопутних військ показав бойову роботу армійської авіації України по окупантах
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський показав роботу підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації по російських військах на східному напрямку.

Відео Сирський розмістив у своєму телеграм-каналі.

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"В перші дні широкомасштабного вторгнення ворог розраховував знищити нашу армійську авіацію. Проте навіть через рік українські гелікоптери продовжують уражати окупантів всюди, де це потрібно", - зазначив командувач.

За словами Сирського, українські льотчики демонструють мужність та високу майстерність під час виконання бойових завдань. 

"Удари з неба - це суттєва вогнева та морально-психологічна допомога підрозділам, які героїчно тримають фронт. Армійська авіація, незважаючи на потужну протидію системи протиповітряної оборони ворога, безперервно та надійно завдає противнику значних втрат", - додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, за 25 березня авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження росіян.

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