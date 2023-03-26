Вночі 25 березня у Львові стався вибух у котельні.

Про це повідомили в Головному управління ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про інцидент рятувальники отримали в 23:39. На місці події з'ясувалося, що вибухнув котел на першому поверсі цегляної двоповерхової будівлі котельні.

Вибух пощкодив опалювальний котел, насос димовидалення та шибки вікон на площі орієнтовно 120 кв.м. Крім цього, отримав травму руки оператор котельні, від госпіталізації потерпілий відмовився.

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Правоохоронні органи з'ясовують причини та обставини події.

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