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Вночі у Львові стався вибух у котельні, є постраждалий

Отримав пораненні оператор котельні.

Вночі у Львові стався вибух у котельні, є постраждалий
Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Вночі 25 березня у Львові стався вибух у котельні.

Про це повідомили в Головному управління ДСНС України у Львівській області.

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Повідомлення про інцидент рятувальники отримали в 23:39. На місці події з'ясувалося, що вибухнув котел на першому поверсі цегляної двоповерхової будівлі котельні.

Вибух пощкодив опалювальний котел, насос димовидалення та шибки вікон на площі орієнтовно 120 кв.м. Крім цього, отримав травму руки оператор котельні, від госпіталізації потерпілий відмовився. 

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Правоохоронні органи з'ясовують причини та обставини події.

Нагадаємо, днями стався вибух газу у багатоповерхівці Кропивницького. Причиною називають порушення правил безпеки систем газопостачання споживачем.

Раніше вибухнула газоповітряна суміш в одній із п'ятиповерхівок Дніпровського району Запоріжжя. Одна людина постраждала.

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